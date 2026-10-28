Музей «Новый Иерусалим» приглашает на Всероссийскую акцию «Ночь искусств»

28 октября 2026, 15:06

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» 4 ноября присоединится к Всероссийской ежегодной акции «Ночь искусств», приуроченной ко Дню народного единства. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.