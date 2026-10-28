Музей «Новый Иерусалим» приглашает на Всероссийскую акцию «Ночь искусств»
Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» 4 ноября присоединится к Всероссийской ежегодной акции «Ночь искусств», приуроченной ко Дню народного единства. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Девиз акции в этом году – «В единстве культур – сила народа».
В рамках акции с 17 часов до 21 часа можно будет посетить все экспозиции музея, в том числе временную выставку «Федоскино: где живёт душа» и новую временную выставку «Галерея». Помимо этого, будут работать разделы постоянной экспозиции.
Как отметили в пресс-службе, с 17:00 до 20:00 будет открыт Детский центр «Экспонариум».
В «Ночь искусств» посетители смогут присоединиться к сборным экскурсиям по всем выставкам, послушать кураторскую лекцию по выставке «Россия в XVII веке: долгая история», мастер-класс «Графический коллаж», лекции «Личные вещи патриарха Никона: от реставрации к экспозиции» и «Рюриковичи. Закат Династии», принять участие в тематическом квизе «Своя игра».
На сайте или в кассах музея можно приобрести входной билет на «Ночь искусств», включающий посещение всех экспозиций. При покупке билета на любую активность – квиз, экскурсию, лекцию или мастер-класс – посещение выставок будет бесплатным. Подробная программа и билеты – на сайте Музея «Новый Иерусалим».
Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдет во многих музеях Подмосковья. Учреждения культуры региона приглашают на мастер-классы, экскурсии, лекции, спектакли и концерты.
С подробной афишей можно ознакомиться на информационных ресурсах музеев. Как напомнили в министерстве, некоторые мероприятия требуют предварительной регистрации.
Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» – один из крупнейших музейно-выставочных комплексов России. Он расположен в муниципальном округе Истра Московской области, всего в 300 метрах от Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря на противоположном берегу реки Истра.
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