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Музей «Новый Иерусалим» приглашает на Всероссийскую акцию «Ночь искусств»

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Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» 4 ноября присоединится к Всероссийской ежегодной акции «Ночь искусств», приуроченной ко Дню народного единства. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.



Девиз акции в этом году – «В единстве культур – сила народа».

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В рамках акции с 17 часов до 21 часа можно будет посетить все экспозиции музея, в том числе временную выставку «Федоскино: где живёт душа» и новую временную выставку «Галерея». Помимо этого, будут работать разделы постоянной экспозиции.

Как отметили в пресс-службе, с 17:00 до 20:00 будет открыт Детский центр «Экспонариум».

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В «Ночь искусств» посетители смогут присоединиться к сборным экскурсиям по всем выставкам, послушать кураторскую лекцию по выставке «Россия в XVII веке: долгая история», мастер-класс «Графический коллаж», лекции «Личные вещи патриарха Никона: от реставрации к экспозиции» и «Рюриковичи. Закат Династии», принять участие в тематическом квизе «Своя игра».

На сайте или в кассах музея можно приобрести входной билет на «Ночь искусств», включающий посещение всех экспозиций. При покупке билета на любую активность – квиз, экскурсию, лекцию или мастер-класс – посещение выставок будет бесплатным. Подробная программа и билеты – на сайте Музея «Новый Иерусалим».

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдет во многих музеях Подмосковья. Учреждения культуры региона приглашают на мастер-классы, экскурсии, лекции, спектакли и концерты.

С подробной афишей можно ознакомиться на информационных ресурсах музеев. Как напомнили в министерстве, некоторые мероприятия требуют предварительной регистрации.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» – один из крупнейших музейно-выставочных комплексов России. Он расположен в муниципальном округе Истра Московской области, всего в 300 метрах от Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря на противоположном берегу реки Истра.
Лора Луганская

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