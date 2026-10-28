Подмосковные дома культуры впервые проведут акцию «Ночь в ДК»
Акция «Ночь в ДК» будет проходить в Московской области 3 и 4 ноября. Впервые в России дома культуры из 56 округов региона объединятся в таком формате. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства культуры и туризма.
Мероприятия приурочены ко Дню народного единства. Гостей будут ждать в учреждениях Мытищ, Подольска, Раменского и Дмитровского округов, Балашихи, Королёва, Коломны и других муниципалитетов.
«Единого сценария для всех площадок не предусмотрено: каждый дом культуры подготовит собственную программу. Организаторы хотят показать, чем живут местные творческие коллективы, какие проекты здесь проходят и как можно к ним присоединиться», — говорится в сообщении.
Акция может стать возможностью не только провести вечер, но и выбрать новое увлечение. Посетители смогут познакомиться с направлениями работы учреждений, узнать о будущих концертах и занятиях, а также увидеть площадки, на которых раньше не бывали.
«У домов культуры региона есть собственные традиции, коллективы и интересные проекты. «Ночь в ДК» поможет привлечь внимание жителей к этой работе. Подмосковье станет первым регионом страны, который запустит подобную акцию. Мы надеемся, что этот опыт заинтересует и другие российские регионы», — сказал первый замминистра культуры и туризма Московской области Олег Дядьков.Программа будет отличаться от площадки к площадке. Например, в мытищинском доме культуры «Яуза» устроят вечер с виниловыми пластинками и диджеем. В раменском «Сатурне» запланирована встреча в рамках проекта «Я читаю». А в подольском ДК «Октябрь» классическое искусство представят через концерт «Единство классики», в котором объединят оперу и балет.
В Дмитровском центральном дворце культуры «Созвездие» гостям предложат тематический квиз «Искусство в вопросах». Деловой и культурный центр «Костино» в Королёве подготовит игровую и музыкальную программу под названием «Пусть дружба объединяет народы и города!». Эти события — лишь часть афиши: свои варианты досуга представят дома культуры и в других округах.
Точные даты и время мероприятий, подробности программ и условия посещения опубликуют на своих сайтах и страницах в соцсетях сами учреждения.