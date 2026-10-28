Подмосковные дома культуры впервые проведут акцию «Ночь в ДК»

28 октября 2026, 14:26

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Акция «Ночь в ДК» будет проходить в Московской области 3 и 4 ноября. Впервые в России дома культуры из 56 округов региона объединятся в таком формате. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства культуры и туризма.





Мероприятия приурочены ко Дню народного единства. Гостей будут ждать в учреждениях Мытищ, Подольска, Раменского и Дмитровского округов, Балашихи, Королёва, Коломны и других муниципалитетов.





«Единого сценария для всех площадок не предусмотрено: каждый дом культуры подготовит собственную программу. Организаторы хотят показать, чем живут местные творческие коллективы, какие проекты здесь проходят и как можно к ним присоединиться», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

«У домов культуры региона есть собственные традиции, коллективы и интересные проекты. «Ночь в ДК» поможет привлечь внимание жителей к этой работе. Подмосковье станет первым регионом страны, который запустит подобную акцию. Мы надеемся, что этот опыт заинтересует и другие российские регионы», — сказал первый замминистра культуры и туризма Московской области Олег Дядьков.

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО