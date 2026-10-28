На сельхозземлях Подмосковья ликвидировали 29 свалок

28 октября 2026, 14:07

Видео: пресс-служба Минэкологии МО

29 нелегальных свалок, организованных на землях сельскохозяйственного назначения, ликвидировали в Московской области с начала текущего года, в том числе три — в октябре. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.





Объёмы ликвидированных свалок составляли от пяти до 65 кубометров.



