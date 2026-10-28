На сельхозземлях Подмосковья ликвидировали 29 свалок
Видео: пресс-служба Минэкологии МО
29 нелегальных свалок, организованных на землях сельскохозяйственного назначения, ликвидировали в Московской области с начала текущего года, в том числе три — в октябре. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.
Объёмы ликвидированных свалок составляли от пяти до 65 кубометров.
В министерстве отметили, свалки портят почву и не дают использовать земельные участки по назначению, а из-за миграции отравляющих веществ опасные соединения могут попасть в водоёмы.«Выявлением незаконных навалов отходов занимаются специалисты Минэкологии и Минсельхозпрода Подмосковья, а также сотрудники ряда надзорных ведомств. Работы по ликвидации чаще всего проводят окружные администрации», — говорится в сообщении.