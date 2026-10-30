Музеи Подмосковья приглашают посетителей на «Ночь искусств»
Специальные программы к ежегодной акции «Ночь искусств» подготовили в музеях Московской области. Посетителей ждут экскурсии, концерты, лекции, творческие встречи и занятия для всей семьи. О мероприятиях рассказали в министерстве культуры и туризма Подмосковья.
Первые события пройдут 31 октября. С 17:00 музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока откроет для бесплатного посещения усадьбы Шахматово, Боблово и Тараканово. В библиотеке С.С. Лесневского в Тараканове покажут моноспектакль «Экклезиаст». В Боблове устроят чаепитие по-менделеевски и иммерсивную экскурсию «Неспиритический сеанс».
3 ноября к акции присоединится Коломенско-Зарайский государственный музей-заповедник. Гости смогут бесплатно посетить экскурсии и лекции, поучаствовать в интерактивных и игровых программах, встретиться с творческими коллективами и послушать концерт. А на следующий день в рамках «Дня кремля» желающих бесплатно пустят в Никольскую башню Зарайского кремля.
Вечерняя программа музея-заповедника П.И. Чайковского в Клину 3 ноября объединит экскурсии, мастер-классы, интеллектуальные игры, квесты и подвижные занятия на свежем воздухе. Музыкальным событием станет концерт «Осеннее танго» коллектива Tango Orchestra Misterioso. Кроме того, посетители смогут погулять по музейному парку, увидеть выставку «Моцартиана» и познакомиться с экспозицией «П.И. Чайковский. Симфония «Жизнь».
Военно-патриотический музей Московской области в Мытищах 3 ноября с 18:00 откроет основную и уличную экспозиции для бесплатного посещения. В программе также лекция к 25-летию музея «История танка Т-34» и экскурсия по выставке «Лариса Васильева. Музей у дороги».
С 18:00 до 20:00 3 ноября гостей бесплатно примет Музейный комплекс Зои Космодемьянской в деревне Петрищево. Здесь подготовили семейную интерактивную программу «Тайна народного слова» и посещение выставок «И грозно грянула война…» и «Наука на войне». Можно будет также пройти по памятным местам деревни вместе с научным сотрудником.
В Звенигородском музее-заповеднике в тот же вечер бесплатно покажут выставку «Звенигород. От земли до неба» и проведут встречу «Человек в квадрате» с сотрудником музея Анастасией Зевахиной. За отдельную плату доступна экскурсия «Звенигород в сумерках», а завершить вечер предлагают гастрономической программой «Вкус авангарда» с ужином-перформансом в духе Казимира Малевича.
Программа подготовлена и для филиалов музея: в Усове состоится детская интерактивная программа «Белый цветок», а в Осташеве — экскурсия «Августейший поэт», посвящённая великому князю Константину Константиновичу, показ фильма «Великий Князь» и литературно-музыкальная встреча.
4 ноября музей-заповедник А.С. Пушкина приглашает в усадьбу Вяземы. В программе — обзорные экскурсии, концерт классической музыки и олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы». Для детей историк Ирина Хоцанова проведёт занятие о сказках Пушкина, которое завершится представлением «Сказка о рыбаке и рыбке».
А в усадьбе Мураново в этот день пройдёт премьера литературно-музыкальной программы «Гениальная репетиция» с участием педагога, дирижера и концертмейстера театра «Геликон опера» Михаила Егиазарьяна и методиста музея Марины Серёгиной.
Подробная информация о подмосковной «Ночи искусств» размещена на сайтах музеев.
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