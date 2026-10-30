Музеи Подмосковья приглашают посетителей на «Ночь искусств»

30 октября 2026, 12:54

Фото: музей-заповедник «Усадьба Мураново»

Специальные программы к ежегодной акции «Ночь искусств» подготовили в музеях Московской области. Посетителей ждут экскурсии, концерты, лекции, творческие встречи и занятия для всей семьи. О мероприятиях рассказали в министерстве культуры и туризма Подмосковья.