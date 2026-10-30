В Подмосковье с начала года отремонтировали 240 км ЛЭП

30 октября 2026, 09:56

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

240 километров линий электропередачи отремонтировали в Московской области с начала текущего года сотрудники компании «Мособлэнерго». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.





Специалисты также заменили оборудование распределительных устройств и силовые трансформаторы, привели в порядок здания 193 подстанций и расчистили от растительности более 91 гектара просек под воздушными ЛЭП.





«За десять месяцев текущего года техническое оснащение обновили на 149 объектах — это на 19% больше запланированного. Всего до конца года собираемся капитально отремонтировать около 310 километров линий электропередачи, а также модернизировать электрооборудование на 125 трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах», — сказал вице-губернатор Подмосковья Владислав Мурашов.