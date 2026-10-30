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В Подольске завершили капремонт Центра детского творчества

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт Центра детского творчества, расположенного на Школьной улице в микрорайоне Климовск округа Подольск, выполнили на 100%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.



Работы провели за счёт регионального бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.

«В здании обновили фасад, кровлю и входную группу, заменили водопровод, канализацию, отопление, электропроводку, потолки, полы, двери и окна, провели отделку помещений и оснастили Центр новым оборудованием и мебелью. Прилегающую территорию благоустроили», — говорится в сообщении.
Открыть отремонтированное учреждение должны в текущем году.

Ранее жителям Подмосковья рассказали о главном элементе канализационной насосной станции.
Лев Каштанов

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