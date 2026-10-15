Спецподразделения подмосковной Росгвардии провели тактико-специальные учения
Сотрудники СОБР «Гюрза» и ОМОН «Русич» провели на полигоне в Софрине плановые тактико-специальные учения. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
Росгвардейцы совершенствовали навыки огневой, тактической и медицинской подготовки, оттачивали слаженность действий при выполнении служебно-боевых задач. «Сотрудники спецподразделений отработали гранатометание, отразили нападение условной диверсионной группы на движущуюся автоколонну. Они также штурмовали здание, совершенствуя взаимодействие внутри боевых групп при обнаружении и нейтрализации условных преступников. Отдельным этапом занятий стали оказание первой помощи условно раненому бойцу и его эвакуация из опасной зоны», – рассказали в силовом ведомстве.
Там отметили, что регулярное проведение таких тренировок позволяет сотрудникам СОБР и ОМОН поддерживать боеготовность, совершенствовать навыки выполнения задач в условиях сложной оперативной обстановки.