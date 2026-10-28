«Ночь искусств» в Серпухове: экскурсии, автоквест и встречи с художниками

28 октября 2026, 11:41

Фото: Серпуховсий историко-художественный музей

Серпуховский историко-художественный музей присоединится к Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств» 4 ноября. В этом году её проводят под девизом «В единстве культур — сила народа». Тема события связана с Годом единства народов России, а программа музея объединит знакомство с историей, искусством и культурным наследием Серпухова. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.