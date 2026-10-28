«Ночь искусств» в Серпухове: экскурсии, автоквест и встречи с художниками
Серпуховский историко-художественный музей присоединится к Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств» 4 ноября. В этом году её проводят под девизом «В единстве культур — сила народа». Тема события связана с Годом единства народов России, а программа музея объединит знакомство с историей, искусством и культурным наследием Серпухова. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Программу откроет экскурсия для самых юных посетителей «Малыши, скорей в музей!». Детям объяснят, как вести себя в музее, и помогут впервые погрузиться в мир живописи.
Ребят постарше ждёт рассказ о купеческом особняке Анны Мараевой, где располагается музей, а также о западноевропейском искусстве и православных древностях Серпуховского края.
Продолжить знакомство с музеем можно будет на выставке «Боги и люди: от мифа к истории». Её тема станет отправной точкой и для авторской экскурсии-лекции. Участникам предложат взглянуть на историческую живопись не только как на изображение событий прошлого, но и как на особый способ говорить о власти и долге, вере и жертве, нравственном выборе человека.
В программу включили и командный автоквест «Серпухов: от мифа к истории за день». Его участникам предстоит отправиться по городскому маршруту и разобраться, какие истории подтверждаются фактами, а какие относятся к городским легендам. Такой формат позволит совместить прогулку по Серпухову с исследованием его прошлого.
Посетителей также приглашают написать этнографический диктант и побывать на презентации каталога «От мифа к истории». Запланирована встреча с художником Виктором Комиссаровым на выставке «Красота и вечность в двух шагах». Кроме того, состоится творческий разговор с братьями Дмитренко — авторами экспозиции «Интеллектуальный реализм».
Организаторы обращают внимание, что у мероприятий разные возрастные ограничения: 0+, 6+ и 12+. Перед посещением стоит проверить, подходит ли выбранная программа возрасту ребёнка. Подробное расписание экскурсий и информация о событиях размещены на официальном сайте Серпуховского историко-художественного музея.
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