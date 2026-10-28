В Лотошине проверили подготовку к зиме парка культуры и отдыха
Плановую проверку готовности к зиме провели в Лотошинском парке культуры и отдыха. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
Инспекторы осмотрели ручной уборочный инвентарь для сотрудников парка, проверили состояние спецтехники и объём заготовленных противогололёдных материалов.
«Особое внимание в ходе инспекции специалисты уделили вопросам организации работы в условиях гололедицы и снегопада», — отмечается в сообщении.По итогам проверки Лотошинский парк признали готовым к зимнему сезону. Несколько выявленных в ходе осмотра незначительных недочётов устранят в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что в Московской области завершают благоустройство дворов по программе «Чистый регион».