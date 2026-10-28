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В Лотошине проверили подготовку к зиме парка культуры и отдыха

оригинал Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Плановую проверку готовности к зиме провели в Лотошинском парке культуры и отдыха. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.



Инспекторы осмотрели ручной уборочный инвентарь для сотрудников парка, проверили состояние спецтехники и объём заготовленных противогололёдных материалов.

«Особое внимание в ходе инспекции специалисты уделили вопросам организации работы в условиях гололедицы и снегопада», — отмечается в сообщении.
По итогам проверки Лотошинский парк признали готовым к зимнему сезону. Несколько выявленных в ходе осмотра незначительных недочётов устранят в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в Московской области завершают благоустройство дворов по программе «Чистый регион».
Лев Каштанов

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