В Коломенском перинатальном центре проведут дни открытых дверей

28 октября 2026, 11:28

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Дни открытых дверей для будущих родителей будут проводить по вторникам в ноябре в Коломенском перинатальном центре. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Гостям расскажут о порядке и сроке госпитализации на роды, условиях пребывания в центре и о том, какие вещи нужно взять с собой в медучреждение. Кроме того, женщинам со сроком беременности от 32 недель проведут экскурсию по отделениям.





«Семьям в ожидании малыша важно заранее получить всю необходимую информацию о предстоящем процессе, поэтому наши специалисты всегда готовы ответить на все интересующие вопросы о родах и подготовке к ним», — сказала заведующая родовым отделением Коломенского перинатального центра Татьяна Волкова.