24 ноября 2026, 16:56

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма М

Музей «Новый Иерусалим» 17 декабря представит крупнейший в своей истории выставочный проект «Азбука шедевра 2.0. География искусства большой страны». Об этом сообщил в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Выставка познакомит публику с многообразием региональных художественных явлений, показывая их связь с природным и культурным ландшафтом России. Экспозиция охватит свыше 30 регионов России, продемонстрирует порядка 200 экспонатов из 38 региональных и столичных музеев.



Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Разнообразие жанровой палитры будет представлено произведениями таких мастеров, как Иван Айвазовский, Максимилиан Волошин, Виктор Васнецов, Тыко Вылка, Наталия Гончарова, Василий Кандинский, Архип Куинджи, Борис Кустодиев, Валентин Серов, Василий Суриков, Кузьма Петров-Водкин и другие.



Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«Азбука шедевра 2.0» – продолжение проекта «Азбука шедевра», который проходил в музее в 2021-2022 годах. Сохраняя алфавитный принцип построения экспозиции, новая выставка приглашает к размышлению о феномене «гения места», наглядно раскрывая, как встреча художника со средой рождает искусство.

«Открывая первую «Азбуку шедевра» в 2021 году, мы ставили задачу представить на региональной площадке «Нового Иерусалима» богатство коллекций региональных музеев, показать неочевидные работы больших мастеров. Тогда этот амбициозный замысел оценили больше 100 000 человек, а сам формат экспозиции, где каждая буква алфавита открывала что-то неизвестное, полюбился зрителям. Через пять лет мы решили продолжить проект, выпустив вторую часть. «Азбука шедевра 2.0» делает фокус на рассказе о художественном ландшафте нашей страны и его уникальных проявлениях», – отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«Мы открываем самый масштабный выставочный проект в истории музея. В экспозиции представлены как хорошо известные всей стране мастера, так и художники, чьи имена прежде звучали главным образом в родных регионах. Собранные вместе, эти произведения образуют многоголосую панораму отечественного искусства. Впереди – Год географии. Пусть он станет и Годом географии искусства», – сказала гендиректор Музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко.