Проекты Подмосковья получили награды Russian Event Awards — 2026
Сразу семь проектов Московской области стали лауреатами XV Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Финал конкурса проходил с 19 по 21 ноября в Ярославле. Об итогах сообщили в министерстве культуры и туризма региона.
В этом году организаторы получили 716 заявок из 59 регионов России и Республики Беларусь. До финального этапа дошли 294 проекта, представлявшие 51 регион двух стран.
«Участники боролись за признание в разных направлениях событийного туризма: от фестивалей и театрализованных представлений до проектов, связанных с парками и духовным просвещением», — отмечается в сообщении.В числе отмеченных инициатив Подмосковья — гала-концерт второго фестиваля «Область танцевальных культур» в Королёве. Проект получил специальный диплом «За самый динамично развивающийся проект в области молодежного туризма». Награда отмечает вклад события в развитие молодежных культурных инициатив и туристической привлекательности региона.
Первое место в номинации «Лучшее духовно-просветительское (религиозное, паломническое) туристическое событие» занял фестиваль «Заветы Сергия Радонежского», проходящий в Сергиевом Посаде. Город связан с именем преподобного Сергия Радонежского и привлекает гостей историческими и религиозными достопримечательностями. Фестиваль помогает познакомить посетителей с духовным наследием и культурой этой территории. Высоких результатов добились и проекты, связанные с парками. Гран-при в номинации «Лучший парк — центр туризма города» присудили гала-концерту второго фестиваля иллюзионного искусства Московской области «Маги в парках», который состоялся в Коломне. Первое место в этой категории получили театрализованные ледовые спектакли, проходящие в парках и общественных пространствах Подмосковья. Второе место присуждено дендропарку Музея-заповедника «Дмитровский кремль» в Дмитрове. Ещё одна награда отправилась в Зарайск. Ландшафтное театрализованное представление «Зарайчанка» заняло третье место в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал». Такие постановки становятся способом рассказать о местной истории и традициях за пределами музейных залов — непосредственно в городском пространстве. Полный перечень победителей и лауреатов Russian Event Awards — 2026 опубликован на официальном сайте премии.