24 ноября 2026, 16:46

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Сразу семь проектов Московской области стали лауреатами XV Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Финал конкурса проходил с 19 по 21 ноября в Ярославле. Об итогах сообщили в министерстве культуры и туризма региона.





В этом году организаторы получили 716 заявок из 59 регионов России и Республики Беларусь. До финального этапа дошли 294 проекта, представлявшие 51 регион двух стран.





«Участники боролись за признание в разных направлениях событийного туризма: от фестивалей и театрализованных представлений до проектов, связанных с парками и духовным просвещением», — отмечается в сообщении.

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО