Жителей Пушкинского округа пригласили забрать заработанные знаки ГТО
Знаки отличия участников всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Пушкинском округе готовы к выдаче. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Забрать свой знак можно в Центре тестирования ГТО в физкультурно-спортивном комплексе «Пушкино».
«К выдаче готовы все знаки отличия за 2025 год, а также золотые знаки за первый и второй кварталы текущего года. Бронзовые и серебряные знаки за 2026 год будут выдавать в конце декабря», — отмечается в сообщении.Адрес ФСК «Пушкино»: Московская область, город Пушкино, улица 50 лет Комсомола, дом №26.
Ранее сообщалось, что для участников проекта «Активное долголетие» из Пушкинского округа провели тренировку по теннису.