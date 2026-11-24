24 ноября 2026, 16:30

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Знаки отличия участников всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Пушкинском округе готовы к выдаче. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Забрать свой знак можно в Центре тестирования ГТО в физкультурно-спортивном комплексе «Пушкино».





«К выдаче готовы все знаки отличия за 2025 год, а также золотые знаки за первый и второй кварталы текущего года. Бронзовые и серебряные знаки за 2026 год будут выдавать в конце декабря», — отмечается в сообщении.