Долголеты Пушкинского округа занялись большим теннисом
Тренировку по теннису организовали для участников проекта «Активное долголетие» из Пушкинского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Занятие провёл тренер Андрей Виноградов. Он показал долголетам основные приёмы и помог с отработкой техники.
«Для многих это был первый опыт на теннисном корте, но азарт и желание освоить новое дело помогли втянуться. Тренер отметил, что у группы отличный потенциал», — говорится в сообщении.В рамках проекта «Активное долголетие» для жителей Московской области проводят различные занятия, включая уроки иностранных языков и компьютерной грамотности, спортивные тренировки и танцы, а также автобусные экскурсии в разные города. Присоединиться к проекту могут женщины в возрасте от 55 лет и мужчины от 60 лет.