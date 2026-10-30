От мифа к истории: в Серпуховском музее проведут авторские экскурсии

30 октября 2026, 14:12

Фото: Серпуховский историко-художественный музей

Авторские экскурсии по выставке «Боги и люди. От мифа к истории» состоятся в Серпуховском историко-художественном музее 31 октября и 14 ноября. Их проведет куратор проекта, искусствовед Мария Трошина. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.





Участникам предложат не просто осмотреть экспозицию, но проследить, как создавался её замысел. Экскурсовод расскажет о концептуальных решениях, которые обычно остаются за пределами музейных этикеток, и обратит внимание на детали, важные для понимания произведений. Фото: Серпуховский историко-художественный музей

«Посетители смогут задать вопросы специалисту и обсудить особенности представленных работ», — отмечается в сообщении.

Мария Трошина (фото: Серпуховский историко-художественный музей)

Фото: Серпуховский историко-художественный музей