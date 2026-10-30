От мифа к истории: в Серпуховском музее проведут авторские экскурсии
Авторские экскурсии по выставке «Боги и люди. От мифа к истории» состоятся в Серпуховском историко-художественном музее 31 октября и 14 ноября. Их проведет куратор проекта, искусствовед Мария Трошина. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
Участникам предложат не просто осмотреть экспозицию, но проследить, как создавался её замысел. Экскурсовод расскажет о концептуальных решениях, которые обычно остаются за пределами музейных этикеток, и обратит внимание на детали, важные для понимания произведений.
«Посетители смогут задать вопросы специалисту и обсудить особенности представленных работ», — отмечается в сообщении.Маршрут будет построен вокруг ключевых полотен, имеющих значение как для развития живописи, так и для осмысления истории страны. Экскурсия проведёт гостей через разные сюжеты и эпохи: от библейских сцен и образов античной мифологии до событий национального прошлого. Такой подход поможет рассмотреть историческую картину не только как изображение конкретного эпизода, но и как способ осмыслить время, общество и человеческие судьбы.
В экспозиции собрано более 60 произведений русского и западноевропейского искусства. Живописные полотна дополняют скульптуры, предметы быта и военное снаряжение. Эти экспонаты позволяют представить, как художники работали над созданием убедительного образа прошлого и какие детали помогали им передать особенности разных эпох. На выставке соседствуют произведения Ивана Крамского, Ильи Репина, Василия Сурикова, Виктора Васнецова, Василия Поленова, Михаила Нестерова и Николая Ге. Западноевропейское искусство представлено работами любимца Людовика XIV Шарля Лебрена, а также мастеров Риччи и Дициано. Сопоставление произведений разных стран и периодов раскрывает разнообразие исторической живописи и её художественных направлений.
Экспонаты предоставили восемь российских музеев: Эрмитаж, Третьяковская галерея, Русский музей, Государственный исторический музей, Серпуховский историко-художественный музей, Музей Москвы, Нижегородский государственный художественный музей и Ивановский областной художественный музей. Некоторые работы прибыли из частных собраний.
Организаторы отмечают, что авторская экскурсия позволит увидеть выставку как цельный рассказ — от первоначальной идеи до её воплощения в музейном пространстве. Уточнить расписание мероприятий и приобрести билеты можно на сайте Серпуховского музея. Возрастное ограничение — 12+.