В деревне Козино под Красногорском строят храм в честь защитников Отечества
Храм, посвящённый защитникам Отечества, строят в деревне Козино округа Красногорск. О ходе работ рассказали в администрации муниципалитета.
Сейчас рабочие возводят алтарь, а на следующей неделе начнут монтировать металлоконструкции. Всё идёт в соответствии с установленным графиком.
«В этом сезоне мы должны успеть залить бетонные своды по периметру на всех четырёх притворах, включая алтарь. Если всё так пойдёт, то в следующем году мы сможем возвести здание под купол», — рассказал настоятель Иоанно-Златоустовского храма деревни Козино протоиерей Иоанн Безруков.Храм строят на месте предыдущего, который разрушили 60 лет назад. Сделать свой вклад в восстановления святыни могут все желающие. Пожертвования принимаются через сайт zlatousthram.ru.