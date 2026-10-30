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В деревне Козино под Красногорском строят храм в честь защитников Отечества

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Храм, посвящённый защитникам Отечества, строят в деревне Козино округа Красногорск. О ходе работ рассказали в администрации муниципалитета.



Сейчас рабочие возводят алтарь, а на следующей неделе начнут монтировать металлоконструкции. Всё идёт в соответствии с установленным графиком.

«В этом сезоне мы должны успеть залить бетонные своды по периметру на всех четырёх притворах, включая алтарь. Если всё так пойдёт, то в следующем году мы сможем возвести здание под купол», — рассказал настоятель Иоанно-Златоустовского храма деревни Козино протоиерей Иоанн Безруков.
Храм строят на месте предыдущего, который разрушили 60 лет назад. Сделать свой вклад в восстановления святыни могут все желающие. Пожертвования принимаются через сайт zlatousthram.ru.
Лев Каштанов

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