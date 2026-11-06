Профосмотры в Подмосковье с начала года прошли свыше 1,1 млн детей

06 ноября 2026, 18:31

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области с начала года профилактические осмотры прошли более 1,1 млн детей. Такие данные привёл зампред правительства – министр здравоохранения региона Максим Забелин.





Для оценки состояния, определения группы здоровья детей и для выявления заболеваний на ранних стадиях в Подмосковье проводят профилактические медицинские осмотры детского населения. Если у ребёнка обнаружат патологию, его направят на углублённую диагностику.

«Чтобы родителям было удобнее, профилактические осмотры детей проводят как в медицинских, так и в образовательных организациях. С начала года осмотрами в регионе охватили более 1,1 млн детей. Это на 21 000 превышает показатель аналогичный прошлогодний показатель», – отметил Забелин.