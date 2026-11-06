Профосмотры в Подмосковье с начала года прошли свыше 1,1 млн детей
В Московской области с начала года профилактические осмотры прошли более 1,1 млн детей. Такие данные привёл зампред правительства – министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Для оценки состояния, определения группы здоровья детей и для выявления заболеваний на ранних стадиях в Подмосковье проводят профилактические медицинские осмотры детского населения. Если у ребёнка обнаружат патологию, его направят на углублённую диагностику.
«Чтобы родителям было удобнее, профилактические осмотры детей проводят как в медицинских, так и в образовательных организациях. С начала года осмотрами в регионе охватили более 1,1 млн детей. Это на 21 000 превышает показатель аналогичный прошлогодний показатель», – отметил Забелин.Как рассказали в подмосковном Минздраве, профилактические осмотры детей проводят с участием врачей разных специальностей. В зависимости от возрастной группы в осмотре могут участвовать педиатр, детский хирург, офтальмолог, оториноларинголог, гинеколог, уролог-андролог, стоматолог, эндокринолог и психиатр.
Результаты осмотра в течение 45 дней загружаются в электронную медицинскую карту ребёнка. Заключение родители могут найти в личном кабинете на региональном портале госуслуг.