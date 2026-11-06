Бесплатное лечение от гепатита с начала года прошли свыше 5500 жителей Подмосковья

06 ноября 2026, 17:16

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Жителям Московской области доступно бесплатное обследование и лечение хронического гепатита С. С начала года лечение прошли уже более 5500 человек, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





Болезнь может долгое время протекать без симптомов, поэтому важно своевременно проходить диагностику.

«Современная терапия не требует длительной госпитализации и многомесячных инъекций. При раннем начале лечения удаётся восстановить функции печени, минимизировать риски цирроза и онкологических заболеваний. В Подмосковье с начала года курс лечения от гепатита С прошли свыше 5500 человек. Полностью излечились 97% пациентов», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.