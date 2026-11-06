Бесплатное лечение от гепатита с начала года прошли свыше 5500 жителей Подмосковья
Жителям Московской области доступно бесплатное обследование и лечение хронического гепатита С. С начала года лечение прошли уже более 5500 человек, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Болезнь может долгое время протекать без симптомов, поэтому важно своевременно проходить диагностику.
«Современная терапия не требует длительной госпитализации и многомесячных инъекций. При раннем начале лечения удаётся восстановить функции печени, минимизировать риски цирроза и онкологических заболеваний. В Подмосковье с начала года курс лечения от гепатита С прошли свыше 5500 человек. Полностью излечились 97% пациентов», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Выявить инфекцию позволяет анализ крови на антитела к вирусу гепатита С. Исследование входит в программу диспансеризации и проводится бесплатно для пациентов старше 25 лет.
Чтобы пройти обследование, нужно получить направление у терапевта или в кабинете диспансеризации в своей поликлинике. Если анализ выявит антитела, врач назначит дополнительные исследования для подтверждения диагноза и при необходимости направит пациента к инфекционисту.
Записаться на приём можно через чат-бот Денис в мессенджере MAX, региональный портал госуслуг «Здоровье», по телефону горячей линии 122 или приложение «Добродел Здоровье».