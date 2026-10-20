Первую в Подмосковье акцию «Ночь в ДК» приурочат ко Дню народного единства
В Московской области 3 и 4 ноября впервые состоится областная сетевая акция «Ночь в ДК». Её приурочат ко Дню народного единства, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
Дома культуры пригласят жителей и гостей региона на концерты, творческие встречи, кинопоказы и интерактивные программы. Мероприятия познакомят с традициями народов России.
Каждая площадка подготовила мероприятия, которые будут интересны гостям разного возраста. Любителей музыки ждут концерты и камерные квартирники. Участников творческих мастерских познакомят с народными ремёслами. Команды квизов проверят знания о культуре и традициях России. Программу дополнят кинопоказы, выставки, экскурсии и открытые репетиции.
«Так, в Центре культурного развития «Гармония» Раменского муниципального округа проведут мастер-классы по изобразительному искусству и робототехнике, концерт классической музыки и челлендж-вечеринку. Дом культуры «Россия» в Серпухове познакомит с работой творческих коллективов. А городской дом культуры «Мир» в Домодедове соберёт любителей камерных музыкальных встреч», – рассказали в министерстве.
В центре культуры и досуга «Болшево» в Королёве готовят концерт «Диалог сердец: Индия и Россия» с участием хора русской песни «Россияночка» и коллектива индийского танца «Ганготри». В Доме культуры «Текстильщик» посетителей ждут «Этнонастолки». В учреждениях Орехово-Зуевского городского округа пройдут кинопоказы, творческие мастерские и квизы.
Как отметили в министерстве, акция рассчитана на молодёжь и семейную аудиторию. Гостям и жителям предложат разные варианты провести праздничный вечер с семьёй и друзьями. Можно выбрать спокойный вечер за настольными играми, а можно попробовать новое творческое занятие или присоединиться к концертной программе.
Афиши, даты мероприятий на каждой площадке, а также условия посещения будут доступны на сайтах домов культуры и в соцсетях.