Подмосковные шпажисты завоевали две медали этапа Кубка мира в Марокко
Спортсмены из Московской области завоевали золотую и серебряную медали на этапе Кубка мира по фехтованию в Касабланке. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Золото в командном первенстве среди женщин в составе сборной России взяла Кристина Ясинская. В финале российские шпажистки победили команду Италии. Бронза – у сборной Эстонии. Ясинская представляет областной Центр олимпийских видов спорта в Химках.
Серебро в командном первенстве среди мужчин в составе сборной страны – на счету Георгия Бруева и Дмитрия Швелидзе. Оба тренируются в областном Центре олимпийских видов спорта и в УОР №4 в Чехове. В решающем поединке россияне уступили команде Казахстана, третье место заняла сборная Франции.
Этап Кубка мира Международной федерации фехтования категории «А» среди взрослых – стартовый и один из важнейших рейтинговых турниров международного сезона 2026/2027. Он собрал порядка 330 спортсменов. Своих атлетов делегировали более 65 стран.
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