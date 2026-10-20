Подмосковные шпажисты завоевали две медали этапа Кубка мира в Марокко

20 октября 2026, 17:10

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсмены из Московской области завоевали золотую и серебряную медали на этапе Кубка мира по фехтованию в Касабланке. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.