Масштабные соревнования по чир спорту в Дубне собрали более 450 спортсменов
Дворец спорта «Радуга» в Дубне принял сразу три масштабных турнира по чир спорту: официальные соревнования Московской области, муниципальные соревнования городского округа Дубна и спортивный фестиваль «ЧИРДВИЖ 2026». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
На площадке собрались 458 представителей 18 клубов из трёх регионов – Московской, Ярославской и Тверской областей. Соревнования проходили в двух дисциплинах: «акробатика, пирамиды» и «перформанс». Зрители наблюдали за напряжённой и зрелищной борьбой.
Первое и второе места в командном зачёта заняли клубы «Электра» и «Нон-Стоп» из Дубны, третье – «Надежда» из Химок.
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