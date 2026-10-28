800 000 подмосковных школьников участвовали в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»
Более 817 500 школьников Московской области приняли участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги». Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Олимпиада проходила с 22 сентября по 25 октября при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Ученики первых-девятых классов Московской области в игровом формате проверили знания о правилах поведения на дорогах.
Почти семь миллионов школьников со всей России активно проходили онлайн задания. Ребята из Московской области вошли в тройку лидеров по активности – участие в олимпиаде приняли 77% от общего числа школьников региона.
«Одна из наших ключевых задач – снижение аварийности на дорогах. В приоритете – защита самых уязвимых участников дорожного движения, детей и подростков. Онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» способствует освоению и закреплению навыков безопасного поведения на дорогах. Всего за семь лет в олимпиаде приняли участие 34 миллиона человек. Такие инициативы помогают нам шаг за шагом двигаться к главной цели: сделать дорожное движение максимально безопасным для каждого жителя страны», – подчеркнул зампредседателя правительства Марат Хуснуллин.На примере реальных дорожных ситуаций участники олимпиады разбирали, как правильно вести себя пешеходам и пассажирам, а также за рулём велосипедов и средств индивидуальной мобильности.
Самыми сложными для них оказались задания, связанные с правилами перехода проезжей части дороги и железнодорожных путей, использования маршрутных транспортных средств. Максимальный балл получили менее 10% участников. Проще всего школьникам дались задачи о безопасном поведении при передвижении в автомобиле, на велосипеде и СИМ.