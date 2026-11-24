На торжественной церемонии в Раменском наградили работников культуры
Сотрудники домов культуры, библиотек, школ искусств, музеев со всего Раменского собрались в Малом зале ДК «Сатурн». Для них устроили торжественную церемонию награждения, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
В начале творческого сезона подвели итоги предыдущего. 2026 год — юбилейный для города Раменское: он отметил 100 лет со дня образования. В честь этой даты в округе провели более ста мероприятий.
«Мы благодарим администрацию округа за высокую оценку нашей работы. Культура всегда стоит на своём боевом посту», – сказал председатель Комитета по культуре и туризму администрации Раменского муниципального округа Андрей Толстяков.
Весь год для жителей проводили концерты, фестивали, выставки, интерактивные программы. За каждым массовым мероприятием стоял колоссальный труд десятков специалистов. Все они получили слова благодарности и награды.
«На сегодняшний день профсоюз работников культуры Раменского муниципального округа – самая большая организация среди других в области. Это 1112 человек, 10% от всех профсоюзов работников культуры Подмосковья», – рассказала председатель Раменской территориальной организации профсоюза работников культуры Ольга Егорова.Как отметили в пресс-службе, для работников культуры подведение итогов – не повод сбавлять обороты, а точка отсчёта для свежих идей, ярких премьер, громких фестивалей.