24 ноября 2026, 15:59

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Сотрудники домов культуры, библиотек, школ искусств, музеев со всего Раменского собрались в Малом зале ДК «Сатурн». Для них устроили торжественную церемонию награждения, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.





В начале творческого сезона подвели итоги предыдущего. 2026 год — юбилейный для города Раменское: он отметил 100 лет со дня образования. В честь этой даты в округе провели более ста мероприятий.

«Мы благодарим администрацию округа за высокую оценку нашей работы. Культура всегда стоит на своём боевом посту», – сказал председатель Комитета по культуре и туризму администрации Раменского муниципального округа Андрей Толстяков.

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

«На сегодняшний день профсоюз работников культуры Раменского муниципального округа – самая большая организация среди других в области. Это 1112 человек, 10% от всех профсоюзов работников культуры Подмосковья», – рассказала председатель Раменской территориальной организации профсоюза работников культуры Ольга Егорова.