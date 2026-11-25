«Радио 1» вошло в число победителей конкурса правозащитной журналистики
Итоги регионального конкурса средств массовой информации, посвящённого правовому просвещению и освещению правозащитной деятельности, подвели в Московской области. В число лауреатов вошла редакция «Радио 1». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного уполномоченного по правам человека.
Дипломы победителям вручила омбудсмен региона Ирина Фаевская.
«Материалы СМИ способны не только привлечь внимание к проблеме, но и подсказать людям, оказавшимся в похожей ситуации, как действовать. Поздравляю победителей и благодарю всех участников конкурса за вклад в развитие правозащитной журналистики», — сказала Фаевская.«Радио 1» заняло второе место в номинации «Правовое просвещение». Кроме того, дипломы вручались в номинациях «Лучший правовой блог» и «Профессия правозащитник».