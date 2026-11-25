25 ноября 2026, 15:39

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Жители Московской области с начала года подали более 40 000 онлайн-заявлений на присвоение льготного статуса многодетной семьи. Услуга доступна на региональном портале, напомнили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.





Чтобы оформить услугу, нужно авторизоваться на портале через ЕСИА и заполнить онлайн-форму заявления. Подать его могут супруги, состоящие в зарегистрированном браке, и одинокие родители. В семье должно быть не менее трёх родных или усыновлённых детей моложе 18 лет, либо до 23 лет – при условии их очного обучения.

«Льготный статус многодетной семьи дает право на бесплатный проезд на общественном транспорте для детей и одного из родителей; компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг; получение земельного участка или денежную выплату взамен него; бесплатное посещение музеев, парков и других культурных учреждений; ежегодную выплату на школьную форму», – рассказали в ведомстве.