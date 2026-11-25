25 ноября 2026, 15:38

Фото с сайта отеля Palmira Istra Resort (м.о. Истра)

Церемония вручения Национальной гостиничной премии 2026 состоялась в Москве. В число победителей вошли сразу три отеля из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства культуры и туризма.





Фото с сайта отеля Cosmos Collection Изумрудный лес (г.о. Клин) Награды получили представители городских округов Клин и Истра: их проекты отметили в категориях, связанных с семейным отдыхом, новыми гостиничными инициативами и внедрением инноваций.





«В номинации «Лучший семейный отель» победил Cosmos Collection Изумрудный лес, расположенный в округе Клин. Palmira Istra Resort из округа Истра признан «Открытием года». Еще один лауреат из Истры — УК «Яхонты» Отели.ру — стал победителем в категории «Лучшая инновация в отеле», — говорится в сообщении.

Фото с сайта отеля Cosmos Collection Изумрудный лес (г.о. Клин)

Фото с сайта отеля Palmira Istra Resort (м.о. Истра)

«Для Подмосковья три награды стали признанием работы объектов региона сразу в нескольких направлениях», — подчеркнули в министерстве.