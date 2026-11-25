Три подмосковных отеля стали лауреатами Национальной гостиничной премии
Церемония вручения Национальной гостиничной премии 2026 состоялась в Москве. В число победителей вошли сразу три отеля из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства культуры и туризма.
Награды получили представители городских округов Клин и Истра: их проекты отметили в категориях, связанных с семейным отдыхом, новыми гостиничными инициативами и внедрением инноваций.
«В номинации «Лучший семейный отель» победил Cosmos Collection Изумрудный лес, расположенный в округе Клин. Palmira Istra Resort из округа Истра признан «Открытием года». Еще один лауреат из Истры — УК «Яхонты» Отели.ру — стал победителем в категории «Лучшая инновация в отеле», — говорится в сообщении.Национальная гостиничная премия объединяет отели и проекты, работающие в сфере гостеприимства по всей стране. Конкурс призван отметить достижения гостиничного бизнеса, интересные отраслевые решения и участие городов в развитии туристической инфраструктуры.
«Для Подмосковья три награды стали признанием работы объектов региона сразу в нескольких направлениях», — подчеркнули в министерстве.Всего в 2026 году организаторы получили более 400 заявок из 50 российских городов. Отбор проходил в несколько этапов. Сначала за участников голосовали пользователи, затем проекты оценивала экспертная коллегия. А на заключительном этапе победителей определяло профессиональное жюри. Такая система позволила учесть и общественный интерес к отелям, и мнение специалистов отрасли.
Премию проводят с 2019 года. За это время она стала площадкой для определения сильных гостиничных проектов и распространения практик, которые помогают развивать индустрию гостеприимства. В центре внимания конкурса — качество услуг, новые подходы к организации отдыха и вклад участников в развитие туризма.
Организатором выступает Российская гостиничная ассоциация. Премия проходит при поддержке Комитета Госдумы РФ по туризму, федерального министерства экономического развития, Российского союза туриндустрии и Торгово-промышленной палаты РФ. Итоги нынешнего конкурса пополнили список профессиональных достижений подмосковных гостиниц и курортов.