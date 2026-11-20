20 ноября 2026, 21:29

оригинал Фото: сайт национального парка «Лосиный остров»

В Верхнеяузском водно-болотном комплексе в «Лосином острове» появились первые забереги. Об этом говорится на сайте национального парка.





Забереги – тонкая ледяная кайма, которая формируется вдоль береговой линии при первых устойчивых похолоданиях. Это важный индикатор перехода к ледоставу и часть естественного годового цикла водоёма.

«Для экосистемы заповедных Верхнеяузских болот это время перестройки. Меняется температурный режим воды, снижается газообмен. Эти изменения влияют на обитателей. Кряквы, лысухи и другие водоплавающие из-за сокращения доступных участков открытой воды активнее мигрируют на незамерзающие водоёмы в городской черте. Ондатры и бобры стараются избегать кромки льда, где он тонкий и легко ломается под их весом», – отмечается в сообщении.