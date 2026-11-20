20 ноября 2026, 22:08

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Подмосковье заняло первое место в России по приросту числа вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики. Такие данные привели в пресс-службе Мининвеста Московской области со ссылкой на информацию Корпорации МСП.





С начала года прирост таких предприятий в Подмосковье составил 3200.

«Речь идёт о компаниях, которые работают в обрабатывающей промышленности, сфере информационных технологий и связи, научно-технической деятельности, гостиничном бизнесе и общественном питании. Именно эти направления сегодня находятся в фокусе господдержки», – пояснила зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.