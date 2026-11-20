В Московской области более 29 000 родителей сдали ОГЭ и ЕГЭ
В Подмосковье с начала ноября проходит акция «Сдаём ОГЭ и ЕГЭ вместе с родителями». Участниками пробных экзаменов уже стали более 29 000 жителей 15 округов, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Школы, где расположены пункты проведения экзаменов, открыли двери для всех желающих, позволив им пройти экзаменационный маршрут изнутри.
«Родители могли выбрать один из предметов – ОГЭ по математике или русскому языку, а также ЕГЭ по математике базового уровня или истории. Участники прошли полный цикл процедуры: сдали личные вещи, миновали рамку металлоискателя, получили инструктаж, заполнили регистрационные поля бланков и выполнили пробные задания в условиях видеонаблюдения», – рассказали в ведомстве.
Поддержать выпускников и проверить собственные знания пришли Герой России, заслуженный лётчик-испытатель Марат Алыков, Герой России, заслуженный военный лётчик Сергей Демьяненко, призёр Олимпийских игр по лыжам Александр Панжинский, олимпийский чемпион по хоккею Илья Каблуков.
В ведомстве назвали целью акции познакомить родителей выпускников с процедурой проведения государственной итоговой аттестации, помочь понять формат экзамена и избавиться от страха.
Акция «Сдаём ОГЭ и ЕГЭ вместе с родителями» продолжится до конца ноября.