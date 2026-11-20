20 ноября 2026, 21:14

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

В Подмосковье с начала ноября проходит акция «Сдаём ОГЭ и ЕГЭ вместе с родителями». Участниками пробных экзаменов уже стали более 29 000 жителей 15 округов, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.





Школы, где расположены пункты проведения экзаменов, открыли двери для всех желающих, позволив им пройти экзаменационный маршрут изнутри.

«Родители могли выбрать один из предметов – ОГЭ по математике или русскому языку, а также ЕГЭ по математике базового уровня или истории. Участники прошли полный цикл процедуры: сдали личные вещи, миновали рамку металлоискателя, получили инструктаж, заполнили регистрационные поля бланков и выполнили пробные задания в условиях видеонаблюдения», – рассказали в ведомстве.