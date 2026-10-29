Стенды Московской области представят на международной выставке «ПИР Экспо»
С 26 по 29 октября 2026 года в московском выставочном центре «Крокус Экспо» пройдёт 29-я международная выставка «ПИР Экспо». Мероприятие объединит производителей, поставщиков и представителей ресторанного, гостиничного и кофейного бизнеса, а также пищевых производств. На мероприятии будут представлены стенды Московской области. Главной темой станет развитие предприятий в условиях растущих расходов, снижения потребительской активности и сохраняющегося дефицита кадров.
На площади более 40 тысяч квадратных метров около 700 российских и зарубежных компаний представят оборудование, продукцию и технологические решения для ресторанов, отелей, кофеен и пищевых производств. В этом году к направлениям «ПИР–Ресторан», «ПИР–Отель» и «ПИР–Кофе» добавится отдельный сегмент «Пищевое производство. Готовая еда». Он объединит производителей готовых блюд, фабрики-кухни, ресторанные и продуктовые сети, а также поставщиков оборудования и технологий для автоматизации, упаковки, хранения, транспортировки и контроля качества продукции.
Деловая программа выставки включит более 400 мероприятий: конференции, лекции, дискуссии, мастер-классы и презентации. В них примут участие свыше 800 представителей индустрии из разных регионов России. Отдельный спецпроект «СОБСТВЕННИКИ» подготовят для владельцев ресторанного и гостиничного бизнеса, инвесторов и девелоперов. Участники обсудят стратегии развития предприятий, открытие новых объектов, изменение концепций и инвестиционные решения. Гостиничный блок будет представлен специальным проектом Форума регионов России «Развитие туристской инфраструктуры».
Также на выставке во второй раз проведут премию «Инновация года на ПИР Экспо», посвящённую перспективным разработкам в сфере оборудования и технологий для ресторанного и гостиничного бизнеса. Посетители смогут познакомиться с новинками и обсудить с производителями возможности их применения. В программу войдут и кофейные чемпионаты, на которых участники продемонстрируют профессиональные навыки и получат обратную связь от экспертов.
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