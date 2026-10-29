Стенды Московской области представят на международной выставке «ПИР Экспо»

29 октября 2026, 13:18

оригинал Фото: пресс-служба «ПИР Экспо»

С 26 по 29 октября 2026 года в московском выставочном центре «Крокус Экспо» пройдёт 29-я международная выставка «ПИР Экспо». Мероприятие объединит производителей, поставщиков и представителей ресторанного, гостиничного и кофейного бизнеса, а также пищевых производств. На мероприятии будут представлены стенды Московской области. Главной темой станет развитие предприятий в условиях растущих расходов, снижения потребительской активности и сохраняющегося дефицита кадров.