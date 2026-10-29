В Красногорске открыли обновлённый детский автогородок
Обновлённое пространство для практического изучения правил дорожного движения открыли на территории детского городка «Сказочный» в Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В мероприятии приняли участие глава округа Дмитрий Волков, заместитель начальника Управления Госавтоинспекции подмосковного главка МВД Владимир Севостьянов и депутат Мособлдумы Артур Бадретдинов.
«Я искренне благодарю и поздравляю всех, кто принимал участие в реализации этого проекта. И самое главное — я уверен, что в дальнейшем наша инспекция безопасности дорожного движения покажет самые лучшие мастер-классы», — сказал Волков.Территория автогородка увеличилась в несколько раз и стала гораздо интереснее. Теперь она представляет из себя уменьшенную копию района мегаполиса с дорожными знаками, переходами и светофорами. Юные посетители могут не только кататься здесь на машинках, самокатах и велосипедах, но и примерить на себя роль инспектора ГАИ и поучиться правильному переходу проезжей части.