В Зарайске 4 ноября проведут фестиваль патриотической песни
Областной открытый фестиваль-конкурс молодых исполнителей патриотической песни «Купно за едино» состоится в центре досуга «Победа» в Зарайске в День народного единства — 4 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Подмосковья.
В программу фестиваля вошли песни о России, её прошлом и людях, защищавших страну. Конкурсные выступления распределят по трём направлениям. Первое — «Равнение на знамя Победы» — посвящено Великой Отечественной войне и произведениям, созданным в 1941–1945 годах. В номинации «Родина. Армия. Долг» прозвучат композиции о воинской доблести, товариществе и стойкости, а также о событиях в Афганистане, других горячих точках и СВО. А направление «Мы в России живём, о России поём» объединит песни гражданско-патриотической тематики.
«Фестиваль организован в два этапа. Сначала экспертная комиссия изучает видеозаписи участников и определяет, кто выступит в Зарайске. При этом обладатели Гран-при и специальных наград, а также лауреаты фестиваля 2025 года могут сразу пройти в очную программу», — отмечается в сообщении.На сцену выйдут ансамбли, трио, дуэты и солисты. Для конкурсантов предусмотрено шесть возрастных групп: от 7-10 лет до 36–45 лет. В очном туре артисты представят произведения, заявленные на предварительном отборе.
Оценивать выступления будут три специалиста: народная артистка России Елена Горячева, 48 лет проработавшая хормейстером в Государственном академическом русском народном хоре имени М. Е. Пятницкого, певица, доцент и заместитель заведующего кафедрой эстрадно-джазового пения Института современного искусства Ирина Богуцкая и заслуженный работник культуры Московской области Валентин Констанди, возглавляющий сводный академический хор и эстрадно-вокальную группу «Все свои» Московского Губернского колледжа искусств.
Жюри будет учитывать чистоту и выразительность исполнения, артистизм, сценическую культуру, раскрытие художественного образа и соответствие выбранной песни возрасту конкурсанта. Солистов, дуэты и трио, а также ансамбли оценят раздельно в каждой возрастной категории.
Организатор фестиваля — администрация округа Зарайск. Программу и порядок выхода участников опубликуют на сайте досугового центра «Победа» и в его сообществе в соцсети «ВКонтакте».