В Зарайске 4 ноября проведут фестиваль патриотической песни

29 октября 2026, 11:46

оригинал Фото: организаторы областного открытого фестиваля-конкурса «Купно за едино»

Областной открытый фестиваль-конкурс молодых исполнителей патриотической песни «Купно за едино» состоится в центре досуга «Победа» в Зарайске в День народного единства — 4 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Подмосковья.





В программу фестиваля вошли песни о России, её прошлом и людях, защищавших страну. Конкурсные выступления распределят по трём направлениям. Первое — «Равнение на знамя Победы» — посвящено Великой Отечественной войне и произведениям, созданным в 1941–1945 годах. В номинации «Родина. Армия. Долг» прозвучат композиции о воинской доблести, товариществе и стойкости, а также о событиях в Афганистане, других горячих точках и СВО. А направление «Мы в России живём, о России поём» объединит песни гражданско-патриотической тематики. Фото: организаторы областного открытого фестиваля-конкурса «Купно за едино»

«Фестиваль организован в два этапа. Сначала экспертная комиссия изучает видеозаписи участников и определяет, кто выступит в Зарайске. При этом обладатели Гран-при и специальных наград, а также лауреаты фестиваля 2025 года могут сразу пройти в очную программу», — отмечается в сообщении.

Фото: организаторы областного открытого фестиваля-конкурса «Купно за едино»

Фото: организаторы областного открытого фестиваля-конкурса «Купно за едино»