25 ноября 2026, 15:09

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Конгресс-центре Особой экономической зоны «Дубна» 28 ноября состоится Осенний шахматный турнир Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.





Мероприятие пройдёт при поддержке ОЭЗ «Дубна» и Российского военно-исторического общества. В программе – соревнования по быстрым шахматам и блицу. Участников и гостей также ждут лотерея и викторина.

«ОЭЗ «Дубна» уделяет внимание не только реализации инвестпроектов, но и укреплению кадрового потенциала, поддержке талантливых детей и молодёжи. Одним из ключевых направлений стало шахматное движение. В сентябре открылся современный шахматный клуб, в котором сейчас обучаются 70 человек разных возрастов. Деятельность клуба направлена на популяризацию шахмат и формирование стратегического мышления, что особенно важно в научной и инженерной среде», – отметил гендиректор ОЭЗ «Дубна» Антон Афанасьев.