В Яхроме ищут подрядчика для реализации проекта благоустройства

29 октября 2026, 15:46

оригинал Фото: официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

Площадь Генерала Кузнецова планируют благоустроить в городе Яхрома Дмитровского округа. Проект одержал победу на Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды. Подряд на его реализацию выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Извещение о проведении торгов опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.





«Подрядчику предстоит благоустроить территорию площадью 1,298 га. Завершить работы планируется в 2027 году», — говорится в сообщении.