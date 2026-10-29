В Яхроме ищут подрядчика для реализации проекта благоустройства
Площадь Генерала Кузнецова планируют благоустроить в городе Яхрома Дмитровского округа. Проект одержал победу на Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды. Подряд на его реализацию выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Извещение о проведении торгов опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
«Подрядчику предстоит благоустроить территорию площадью 1,298 га. Завершить работы планируется в 2027 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 270 миллионов 977 тысяч 612 рулей 26 копеек. Заявки принимаются до 9 ноября. Финансировать работы будут из федерального, регионального и окружного бюджетов.