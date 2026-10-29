В Красногорске День волонтёра Подмосковья отметили акцией «Я гражданин России»
В администрации городского округа Красногорск прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню волонтёра Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Этот праздник объединяет всех, кто помогает ближнему по зову сердца в самые трудные времена. Традиционную акцию «Я гражданин России» открыло зрелищное выступление «Знаменских барабанщиков».
«Казалось бы, недавно мы с вами боролись с коронавирусом. Именно добровольцы, волонтёры помогали в первую очередь тем, кто в этом нуждался ‒ старикам, больным, не задумываясь, заходили в красную зону, рискуя своей собственной жизнью. Патриот ‒ тот, кто всегда встанет на защиту Родины, будет спасать, помогать», ‒ обратился к присутствующим глава Красногорска Дмитрий Волков.
День волонтёра Подмосковья ‒ относительно молодой праздник. Мособлдума учредила его почти 10 лет назад. Сегодня в регионе ‒ более 130 добровольческих организаций и свыше миллиона активистов.
Красногорских волонтёров, которые не ждут команды, а первыми приходят на помощь, наградили Благодарственными письмами. А 19 юных красногорцев получили первые паспорта.