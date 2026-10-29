В донорской акции в Раменском приняли участие 170 человек

29 октября 2026, 17:24

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Выездную донорскую акцию провёл в Раменском Московский областной центр крови. В ней приняли участие 170 человек. Благодаря им удалось заготовить свыше 50 литров крови. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Мероприятие организовали во Дворце культуры имени Воровского. Свой вклад в спасение пациентов подмосковных больниц внесли как опытные доноры, так и новички.





«Меня вдохновила моя мама, она почётный донор. Впервые я пришла на донорскую акцию год назад. Сегодня была вторая донация, и останавливаться на этом не планирую. Процедура совсем не страшная. Стоит только попробовать — и сами убедитесь, что помогать людям очень просто», — рассказала одна из участниц, студентка Раменского медицинского колледжа Дарья Литвиненко.