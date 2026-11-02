В Федоскине создадут креативно-туристический комплекс

02 ноября 2026, 15:54

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО/Тигран Ширинян

Туристический кластер планируют создать на базе Федоскинской фабрики миниатюрной живописи в Подмосковье. Проект представили 30 октября в Таврическом дворце Санкт-Петербурга. Презентация прошла в рамках Дней креативной экономики. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.





Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО/Тигран Ширинян О планах рассказал председатель совета директоров предприятия Сергей Гладкин. В мероприятии участвовали заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко, замминистра промышленности и торговли России Иван Куликов и министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.





«Одним из ключевых событий стало подписание соглашения о сотрудничестве между региональным министерством и фабрикой. Документ заверили Василий Кузнецов и Сергей Гладкин», — говорится в сообщении.

Василий Кузнецов и Сергей Гладкин (фото: пресс-служба Минкульттуризма МО/Тигран Ширинян)

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО/Тигран Ширинян

«Федоскинский промысел сегодня переживает второе рождение: фабрика обновляет ассортимент и осваивает новые сюжеты, сохраняя при этом традиции и преемственность поколений — здесь продолжают работать опытные художники», — сказал Кузнецов.

Фото: государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим»

«Комплекс создаст новые возможности для художников и мастеров, а также станет точкой притяжения для гостей», — подчеркнул Гладкин.