В Федоскине создадут креативно-туристический комплекс
Туристический кластер планируют создать на базе Федоскинской фабрики миниатюрной живописи в Подмосковье. Проект представили 30 октября в Таврическом дворце Санкт-Петербурга. Презентация прошла в рамках Дней креативной экономики. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
О планах рассказал председатель совета директоров предприятия Сергей Гладкин. В мероприятии участвовали заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко, замминистра промышленности и торговли России Иван Куликов и министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
«Одним из ключевых событий стало подписание соглашения о сотрудничестве между региональным министерством и фабрикой. Документ заверили Василий Кузнецов и Сергей Гладкин», — говорится в сообщении.Будущий комплекс объединит историческое производство, туристическую инфраструктуру и современные культурные пространства. Его основой станет фабрика, которой более 230 лет. В кластер также включат интерактивный выставочный комплекс, гостиницу на 120 номеров, банный комплекс и усадьбу Лукутиных. Проект призван превратить Федоскино в заметный центр креативных индустрий и культурного туризма, где знакомство с лаковой миниатюрой будет сочетаться с отдыхом и участием в творческих программах.
Василий Кузнецов отметил, что Московская область занимает ведущие позиции в стране по производству и продаже изделий народных художественных промыслов. В регионе работают 23 предприятия этой отрасли, и поддержка мастеров остаётся важной задачей.
«Федоскинский промысел сегодня переживает второе рождение: фабрика обновляет ассортимент и осваивает новые сюжеты, сохраняя при этом традиции и преемственность поколений — здесь продолжают работать опытные художники», — сказал Кузнецов.Он добавил, что власти региона ищут новые способы рассказывать о народных промыслах. Один из примеров — выставка «Федоскино: где живёт душа», открывшаяся в начале октября в музее «Новый Иерусалим». Экспозиция посвящена истории и развитию промысла. Создание комплекса в самом Федоскине должно дополнить эту работу и дать посетителям возможность ближе познакомиться с искусством лаковой миниатюры. Сергей Гладкин подчеркнул, что задачей проекта является развитие Федоскина как культурного туристического направления без отказа от традиционного производства.
«Комплекс создаст новые возможности для художников и мастеров, а также станет точкой притяжения для гостей», — подчеркнул Гладкин.Инициатива получила поддержку федеральных и областных органов власти. Участники презентации отметили её значение для сохранения народных промыслов и развития креативной экономики.
Дни креативной экономики проходили в Санкт-Петербурге с 28 по 30 октября. Более двух тысяч участников из России и других стран обсуждали перспективы отрасли. Деловая программа включала свыше 40 мероприятий, посвящённых господдержке, развитию городов, технологиям, творчеству и экспорту.