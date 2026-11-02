В автобусах Мострансавто в октябре совершили 47 миллионов поездок

02 ноября 2026, 14:37

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

Пассажиры совершили в октябре более 47 миллионов поездок на автобусах Мострансавто. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.





В среднем жители и гости региона ежедневно пользовались автобусами свыше 1,5 миллионов раз.



Самым востребованным способом оплаты проезда стали социальные карты жителя Московской области и Москвы. С помощью них совершено более 21,8 млн поездок. Банковскими картами пассажиры оплатили свыше 16,2 млн поездок, а транспортными картами «Стрелка» и «Тройка» – порядка 8,9 млн.

«Октябрь показал, что спрос на общественный транспорт остаётся стабильно высоким. Но для нас важнее не сама цифра, а то, что она даёт. Мы анализируем пассажиропоток по каждому маршруту и филиалу, чтобы точечно корректировать расписание, усиливать загруженные направления и оперативно реагировать на потребности жителей», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.