Подмосковные стрелки завоевали уже четыре медали на первенстве России

02 ноября 2026, 15:32

оригинал Фото: пресс-служба Стрелкового союз России

Спортсмены из Московской области завоевали три медали на первенстве России по пулевой стрельбе среди юношей и девушек. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.





На счету подмосковной команды – золотая и три бронзовые награды.

«Золото в дисциплине «пневматический пистолет, 10 метров, смешанная пара» завоевал Иван Крыльцов в паре с Анной Топорковой. Подмосковные спортсмены с первых минут вышли вперёд и не отдали преимущества до конца матча против команды Ростовской области», – рассказали в пресс-службе.