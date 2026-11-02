Подмосковные стрелки завоевали уже четыре медали на первенстве России
Спортсмены из Московской области завоевали три медали на первенстве России по пулевой стрельбе среди юношей и девушек. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
На счету подмосковной команды – золотая и три бронзовые награды.
«Золото в дисциплине «пневматический пистолет, 10 метров, смешанная пара» завоевал Иван Крыльцов в паре с Анной Топорковой. Подмосковные спортсмены с первых минут вышли вперёд и не отдали преимущества до конца матча против команды Ростовской области», – рассказали в пресс-службе.
Бронзу взяли мужская и женская сборные Московской области в дисциплине «пневматический пистолет, 10 метров, команды». Ещё одна бронзовая награда в дисциплине «пневматический пистолет, 10 метров, смешанная пара» – на счету Нелли Черепановой в паре с Андреем Драндиным. Они победили в матче за третье место представителей Санкт-Петербурга.
Первенство России по пулевой стрельбе среди юношей и девушек до 17 лет проходит в Ижевске. В турнире участвуют сильнейшие юные стрелки из разных регионов страны. Соревнования завершатся 5 ноября.