В финале подмосковного конкурса «Радуга талантов» выступят более 1200 человек
Финал областного конкурса современного творчества «Радуга талантов» будет проходить в Центральном дворце культуры «Звезда» в Наро-Фоминске с 1 по 4 ноября. В заключительных выступлениях примут участие более 1 200 исполнителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Интерес к конкурсу проявили коллективы и солисты из 26 муниципалитетов региона. К окончанию регистрации организаторы получили 280 заявок. Затем участники прошли отбор: жюри изучило присланные видеозаписи и определило финалистов.
«В итоговую программу попали 170 номеров — по 85 в каждой из двух категорий: «Современный танец» и «Современный вокал», — говорится в сообщении.
Первый конкурсный день, 1 ноября, посвятят хореографии. На сцене покажут эстрадные танцы и постановки в современных направлениях. На следующий день выступят вокалисты. Они исполнят произведения российских и зарубежных авторов, а также народные песни, представленные в эстрадной обработке.
Финальная часть конкурса запланирована на 4 ноября. В этот день состоится гала-концерт, где соберут самые яркие выступления участников, а затем объявят результаты и наградят победителей. Имена лауреатов станут известны после оценки всех конкурсных номеров.
Работу исполнителей будет оценивать профессиональное жюри. В его состав войдут преподаватели вузов, работающие в сфере культуры и искусства, артисты и специалисты по вокалу, хореографии, актёрскому мастерству и режиссуре. Такой состав позволит рассмотреть выступления с разных сторон — от качества исполнения и сценического образа до постановочного решения.
Победителям вручат дипломы и памятные кубки. Для обладателей Гран-при в номинациях «Современный вокал» и «Современный танец» предусмотрены денежные премии. Таким образом, участники будут бороться не только за признание жюри, но и за специальные награды конкурса.
Организатором «Радуги талантов» выступает администрация Наро-Фоминского городского округа. Информационную поддержку оказывает министерство культуры и туризма Московской области. Подробности о мероприятии, расписание и новости конкурса можно найти на сайте Центрального дворца культуры «Звезда» и на странице «Радуги талантов» в соцсети «ВКонтакте».