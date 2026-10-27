В финале подмосковного конкурса «Радуга талантов» выступят более 1200 человек

27 октября 2026, 16:05

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Финал областного конкурса современного творчества «Радуга талантов» будет проходить в Центральном дворце культуры «Звезда» в Наро-Фоминске с 1 по 4 ноября. В заключительных выступлениях примут участие более 1 200 исполнителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.





Интерес к конкурсу проявили коллективы и солисты из 26 муниципалитетов региона. К окончанию регистрации организаторы получили 280 заявок. Затем участники прошли отбор: жюри изучило присланные видеозаписи и определило финалистов.





«В итоговую программу попали 170 номеров — по 85 в каждой из двух категорий: «Современный танец» и «Современный вокал», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО