Жители Подмосковья подали первые заявки на конкурс «Безграничные возможности»

27 октября 2026, 15:45

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Жители и организации Подмосковья начали подавать заявки на региональный этап Всероссийского конкурса-премии «Безграничные возможности». Организаторы уже получили первые из них, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.





У тех, кто хочет рассказать о своих достижениях и проектах, есть ещё больше месяца. Приём заявок продлится до 30 ноября.

«В Подмосковье живёт много талантливых, целеустремленных и неравнодушных людей. Первые жители уже подали свои проекты на конкурс «Безграничные возможности». Уверен, что это только первые истории, которые удивят и вдохновят экспертов и жителей региона», – отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.