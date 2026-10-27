Жители Подмосковья подали первые заявки на конкурс «Безграничные возможности»
Жители и организации Подмосковья начали подавать заявки на региональный этап Всероссийского конкурса-премии «Безграничные возможности». Организаторы уже получили первые из них, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
У тех, кто хочет рассказать о своих достижениях и проектах, есть ещё больше месяца. Приём заявок продлится до 30 ноября.
«В Подмосковье живёт много талантливых, целеустремленных и неравнодушных людей. Первые жители уже подали свои проекты на конкурс «Безграничные возможности». Уверен, что это только первые истории, которые удивят и вдохновят экспертов и жителей региона», – отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.Как рассказали в ведомстве, конкурс призван рассказать истории людей, которые реализуют себя, преодолевают барьеры и раскрывают новые возможности, представить успешные практики организаций, создающих условия для полноценного участия людей с инвалидностью в жизни общества. Участие в конкурсе бесплатное.
В 2026-2027 годах конкурс будут проводить по двум направлениям – «Люди без границ» и «Норма жизни». Они объединяют 12 номинаций. Первый трек посвящён личным историям достижений, самореализации и преодоления барьеров. Здесь можно представить историю профессионального и жизненного развития, предпринимательства и социальных проектов, семейной поддержки, а также журналистские и просветительские проекты, истории путешествий и доступного туризма. Можно описать личную мечту, реализация которой способна изменить жизнь и вдохновить других.
Второй трек объединяет проекты организаций, команд и территорий, которые создают доступную и инклюзивную среду. Это трудоустройство и профессиональное развитие людей с инвалидностью, доступность культуры и образования, цифровые и инженерные решения, проекты с участием животных, комплексные региональные и муниципальные практики.
Отдельная номинация «Территория равных возможностей» посвящена региональным и муниципальным практикам, которые формируют инклюзивную среду и демонстрируют конкретные результаты для жителей.
Заявки принимают на сайте. Они могут содержать как текстовое описание истории или проекта, так и фото с видео.
На конкурс приглашаются люди с инвалидностью, семьи, предприниматели, общественные организации, учреждения, команды, реализующие проекты и практики в сфере создания равных возможностей. Заявки будут оценивать профессионалы в сфере образования, спорта, культуры, общественных организаций и реабилитации. Не менее половины экспертной команды составят люди с инвалидностью.
С 1 по 20 декабря пройдёт региональная экспертная оценка, с 10 января по 10 февраля будущего года – экспертный отбор. Финал и награждение победителей запланированы на 21-23 апреля 2027 года.