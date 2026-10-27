В Балашихе открылась первая очередь седьмого индустриального парка
Первая очередь индустриального парка «Балашиха», расположенного на территории одноименного городского округа, открылась во вторник, 27 октября. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.
В церемонии перерезания ленточки принял участие председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
«Индустриальные парки в Балашихе развивают уже девять лет. Вместе с новым в округе насчитывается семь таких объектов. И работа продолжается: проектируются и строятся вторые очереди парков «Балашиха» и «Милованова», «Мамонтов», «Третьяков» и «М12 Руднево», — сказал Брынцалов.Он добавил, что первая очередь парка «Балашиха» включает около 30 тысяч квадратных метров, предназначенных для запуска различных производств. Кроме того, в офисно-бытовой части выполнена финишная отделка. Так что резиденты могут сразу приступать к работе, не тратя время на обустройство.
В настоящее время на площадке заняты уже 75% площадей.