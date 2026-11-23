В Клину пройдет концерт-сказка для юных поклонников оперы
Концерт «Волшебство оперы детям» состоится в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского в городском округе Клин в воскресенье, 29 ноября. Программа познакомит юных слушателей с классической музыкой через знакомые сказочные сюжеты и образы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
В исполнении артисток прозвучат произведения русских композиторов, герои которых давно стали частью детского мира: Снежная королева, Золушка, Царевна-Лебедь и Лель.
«Музыкальные номера будет сопровождать рассказ ведущей Натальи Даль. Она окончила Московскую консерваторию и Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, а также преподает в Академии хорового искусства имени В. С. Попова. Ведущая поможет слушателям разобраться в сюжетах и услышать в оперных ариях не только красивую музыку, но и живую историю», — отмечается в сообщении.На сцену выйдут лауреаты международных конкурсов и солистки ансамбля «Магия сопрано» Вероника Мешкова, Наталья Каше, Юлия Малевская и Аполлинария Капачинских. Концертмейстером станет композитор Сергей Чечётко. В программу вошли сочинения Александра Бородина, Николая Римского-Корсакова, Игоря Стравинского, Сергея Чечётко, Александра Флярковского, Сергея Прокофьева и Игоря Цветкова.
Наталья Каше исполнит арию Царевны-Лебедь из оперы Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» и арию Снежной королевы из одноименной оперы Александра Флярковского.В репертуаре Вероники Мешковой — песня Золушки Игоря Цветкова, дуэт с Натальей Каше из оперы «Чуккокала», а также «Дуэт кошек» Россини, который она споет вместе с Юлией Малевской.
Юлия Малевская представит также три песни Леля из оперы Римского-Корсакова «Снегурочка». Аполлинария Капачинских исполнит «Три русские сказки» Стравинского и песню Прокофьева «Болтунья».
«Некоторые номера прозвучат в исполнении всего квартета», — уточнили в министерстве.После выступления гости смогут пообщаться с артистками и сделать с ними фотографии. Концерт начнется в 13:00 и продлится 55 минут. Возрастное ограничение — 6+. Уточнить подробную информацию о мероприятии и приобрести билеты можно на сайте музея-заповедника П. И. Чайковского.