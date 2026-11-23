23 ноября 2026, 11:03

Фото: Музей-заповедник П. И. Чайковского

Концерт «Волшебство оперы детям» состоится в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского в городском округе Клин в воскресенье, 29 ноября. Программа познакомит юных слушателей с классической музыкой через знакомые сказочные сюжеты и образы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





В исполнении артисток прозвучат произведения русских композиторов, герои которых давно стали частью детского мира: Снежная королева, Золушка, Царевна-Лебедь и Лель.





«Музыкальные номера будет сопровождать рассказ ведущей Натальи Даль. Она окончила Московскую консерваторию и Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, а также преподает в Академии хорового искусства имени В. С. Попова. Ведущая поможет слушателям разобраться в сюжетах и услышать в оперных ариях не только красивую музыку, но и живую историю», — отмечается в сообщении.

Наталья Каше (фото: Музей-заповедник П. И. Чайковского)

Вероника Мешкова (фото: Музей-заповедник П. И. Чайковского)

Юлия Малевская (фото: Музей-заповедник П. И. Чайковского)

Аполлинария Капачинских (фото: Музей-заповедник П. И. Чайковского)

«Некоторые номера прозвучат в исполнении всего квартета», — уточнили в министерстве.