22 ноября 2026, 20:40

SHAMAN сменил кожаные штаны на брюки с дыркой и светящейся лентой

SHAMAN (Фото: Telegram / @shaman_channel)

SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) сменил привычные кожаные штаны на необычные джинсы с целым набором сценических деталей. В новой модели предусмотрен встроенный держатель для микрофона, а вдоль брюк расположена светодиодная лента в цветах российского триколора. Об этом сообщает StarHit.