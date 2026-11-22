Дырка и светящаяся лента-триколор: SHAMAN удивил необычными концертными брюками
SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) сменил привычные кожаные штаны на необычные джинсы с целым набором сценических деталей. В новой модели предусмотрен встроенный держатель для микрофона, а вдоль брюк расположена светодиодная лента в цветах российского триколора. Об этом сообщает StarHit.
Однако больше всего внимания привлекла дырка на джинсах. Сам артист с юмором назвал её «окно в мир ваших фантазий». Таким образом, новая деталь гардероба стала не просто частью концертного костюма, но и поводом для шутки со стороны певца.
Ранее SHAMAN рассказывал журналистам о творческих планах и возможных экспериментах с музыкой. В частности, он не исключил, что однажды может записать свои хиты на иностранных языках. А в день своего 35-летия артист выступил с концертом в Кремле.
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