22 ноября 2026, 21:14

Актриса Катерина Шпица не ожидала, что сын выберет актёрскую профессию

Катерина Шпица (Фото: Instagram* / @katerinashpitsa)

Катерина Шпица рассказала, что её 14-летний сын Герман неожиданно для семьи решил связать будущее с артистической профессией. По словам актрисы, раньше мальчик не проявлял особого интереса к её работе и не демонстрировал желания повторить творческий путь мамы.





В беседе с «Кино Mail» на премии «Событие года» журнала «Кинорепортёр» Шпица призналась, что решение сына стало для неё неожиданностью. Даже поездки на съёмочные площадки вместе с родителями не вызывали у Германа заметного воодушевления.





«Несколько лет назад ничего не предвещало. Никакого особенного романтизма он не испытывал, когда ездил с нами на съёмочные площадки. Мы и не думали, что он на это решится. А потом в один прекрасный день он сказал: "Я хочу быть артистом"», — объяснила Катерина.