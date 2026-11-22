«Ничего не предвещало»: 14-летний сын Катерины Шпицы решил пойти по стопам мамы
Актриса Катерина Шпица не ожидала, что сын выберет актёрскую профессию
Катерина Шпица рассказала, что её 14-летний сын Герман неожиданно для семьи решил связать будущее с артистической профессией. По словам актрисы, раньше мальчик не проявлял особого интереса к её работе и не демонстрировал желания повторить творческий путь мамы.
В беседе с «Кино Mail» на премии «Событие года» журнала «Кинорепортёр» Шпица призналась, что решение сына стало для неё неожиданностью. Даже поездки на съёмочные площадки вместе с родителями не вызывали у Германа заметного воодушевления.
«Несколько лет назад ничего не предвещало. Никакого особенного романтизма он не испытывал, когда ездил с нами на съёмочные площадки. Мы и не думали, что он на это решится. А потом в один прекрасный день он сказал: "Я хочу быть артистом"», — объяснила Катерина.Недавно 41-летняя актриса также поделилась семейным снимком с сыном в личном блоге. Фотография была сделана в ресторане, где Шпица отмечала день рождения в кругу близких.
Герман родился в отношениях Катерины с каскадёром Константином Адаевым. Пара рассталась вскоре после появления мальчика на свет. Когда сыну было всего четыре месяца, актриса уже вернулась к профессиональной деятельности и отправилась на съёмки фильма «Поддубный».