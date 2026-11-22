22 ноября 2026, 16:29

Фото: Юлия Смагринская

В Лобне 21 ноября состоялась встреча с Владимиром Котляковым — лауреатом Нобелевской премии мира, академиком РАН, доктором географических наук, почётным президентом Русского географического общества и научным руководителем Института географии РАН. Это событие имеет большое значение для города. Владимир Михайлович появился на свет в посёлке Красная Поляна, который в настоящее время является частью Лобни. Его мать трудилась на Краснополянской фабрике, а отец работал на фабрике Калинина в Москве.







В семье учёного часто говорили о родном крае.





«Мне очень приятно, что раз в год я приезжаю с моей супругой сюда, на поклон Красной Поляне, на свидание с очень близкими мне людьми по рождению и по жизни. Я горжусь тем, что родился в этом городе», — заявил Котляков.





Учёного поздравили с 95-летием, а затем показали фильм «Лёд. Память Земли», который был создан Русским географическим обществом и телеканалом «Моя планета» к 90-летию академика. По завершении просмотра Котляков ответил на вопросы присутствующих.



Академик посвятил свою жизнь исследованию ледников и снежного покрова. Он участвовал в экспедициях на Новую Землю, Эльбрус, Памир и Антарктиду. В его честь названы два ледника в Заилийском и Джунгарском Алатау.





В 1955 году исследователь впервые отправился на зимовку на Новую Землю. Впоследствии он работал на Памире и провёл там несколько сезонов на высокогорных ледниках.

«Мы научились разгадывать, что было раньше на планете, по тому, как сложен лёд», — поделился Котляков.





