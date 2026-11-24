В Коломне открылась выставка, посвящённая деревянному городскому зодчеству
Выставка «Деревянное коллективное» начала работу в музее-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» в Коломне. Экспозиция посвящена старинному деревянному зодчеству города и скрытым процессам, которые продолжаются после исчезновения построек. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
Автор проекта — художница и исследователь Любовь Калашникова, ставшая победительницей международного грантового конкурса «Арткоммуналка» 2026–2027 годов.
«Открытие выставки состоялось в субботу, 21 ноября. В центре внимания художницы оказались не только сохранившиеся деревянные дома, но и то, что со временем происходит с их материалом. Архитектура, некогда определявшая облик городских улиц, постепенно разрушается и уходит в землю. Однако дерево не исчезает окончательно: оно становится частью новых природных, химических и геологических процессов. Именно это превращение легло в основу художественного исследования», — говорится в сообщении.Калашникова предлагает посмотреть на городскую историю не как на последовательность дат и событий, а как на многослойную систему, в которой прошлое продолжает воздействовать на настоящее. Даже утраченные здания могут сохранять своё присутствие — в структуре почвы, составе пород, цвете земли и памяти жителей.
В своих произведениях художница соединяет живопись, природные материалы и исторические образы. Важную роль в экспозиции играют цветовые символы. Зелёный связан с древней древесиной, которая со временем могла преобразоваться в минерал волконскоит. Красный напоминает о глубоких залежах глины Коломенского края. Из этого природного материала на протяжении многих лет получали пигменты, использовавшиеся в местной художественной традиции.
Таким образом, земля, поглотившая старые дома, вновь возвращается в культурное пространство. Она становится не только предметом исследования, но и материалом для создания новых произведений.
«В работах Любови Калашниковой природное и рукотворное соединяются, позволяя по-новому взглянуть на историю Коломны», — подчеркнули в министерстве.Отдельной частью проекта стала книга художника. Её страницы предназначены для коллективного заполнения: посетители могут оставлять рисунки, записи, впечатления и комментарии. Каждый такой след дополняет общую композицию и превращает издание в живой архив. История здесь создаётся не одним автором, а множеством людей, которые по-своему воспринимают город и его прошлое.
Экспозиция будет открыта до мая 2027 года. Посещение бесплатное, однако число мест ограничено. Для визита необходима предварительная регистрация. Подробная информация о выставке и других программах музея-резиденции размещена на официальном сайте «Арткоммуналки. Ерофеев и Другие».