24 ноября 2026, 11:55

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Выставка «Деревянное коллективное» начала работу в музее-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» в Коломне. Экспозиция посвящена старинному деревянному зодчеству города и скрытым процессам, которые продолжаются после исчезновения построек. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.





Автор проекта — художница и исследователь Любовь Калашникова, ставшая победительницей международного грантового конкурса «Арткоммуналка» 2026–2027 годов.





«Открытие выставки состоялось в субботу, 21 ноября. В центре внимания художницы оказались не только сохранившиеся деревянные дома, но и то, что со временем происходит с их материалом. Архитектура, некогда определявшая облик городских улиц, постепенно разрушается и уходит в землю. Однако дерево не исчезает окончательно: оно становится частью новых природных, химических и геологических процессов. Именно это превращение легло в основу художественного исследования», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

«В работах Любови Калашниковой природное и рукотворное соединяются, позволяя по-новому взглянуть на историю Коломны», — подчеркнули в министерстве.

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО