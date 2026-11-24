В Пушкинском округе откроют 16 сезонных катков
16 катков, в том числе два с искусственным льдом, будут работать на территории Пушкинского округа в предстоящем зимнем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Катки с искусственным льдом откроются в Центральном парке города Пушкина и в Городском парке Ивантеевки.
«Объекты обустроят по региональному стандарту: с пунктом проката, тёплыми раздевалками, туалетами и шкафчиками для вещей», — отмечается в сообщении.Кроме того, в округе откроют три резиденции Деда Мороза, а для любителей активного отдыха будут функционировать три лыжные трассы.
Ранее сообщалось, что в Пушкине открылась выставка местных художников «Радость сама не приходит», приуроченная к 20-летию студии рисунка и живописи Артура Ли.