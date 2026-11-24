24 ноября 2026, 10:51

Фото: медиасток.рф

16 катков, в том числе два с искусственным льдом, будут работать на территории Пушкинского округа в предстоящем зимнем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Катки с искусственным льдом откроются в Центральном парке города Пушкина и в Городском парке Ивантеевки.





«Объекты обустроят по региональному стандарту: с пунктом проката, тёплыми раздевалками, туалетами и шкафчиками для вещей», — отмечается в сообщении.