24 ноября 2026, 09:53

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Котёнка, провалившегося в колодец отопительного коллектора, выручили работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Инцидент произошёл в Кашире. В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила женщина. Она рассказала, была на прогулке с детьми, и они услышали мяуканье из-под приоткрытой крышки колода, но самостоятельно помочь малышу не смогли.





«Прибывшие на место спасатели спустились в колодец по лестнице и вынесли котёнка на руках. Животное не пострадало: помощь ветеринара ему не требовалась», — говорится в сообщении.