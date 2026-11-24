ИИ помог жителям Подмосковья расшифровать более 142 тысяч анализов
Расшифровку свыше 142 тысяч анализов получили жители Московской области с помощью сервиса с искусственным интеллектом. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Сервис доступен в мобильном приложении «Добродел Здоровье». Его запустили в феврале текущего года.
«Результаты анализов отображаются в приложении «Добродел Здоровье» практически сразу после внесения в систему. Там же можно получить расшифровку. Сервис на основе искусственного интеллекта помогает пациентам быстро разобраться в показателях и даёт рекомендации на основании полученных результатов», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.В министерстве подчеркнули, что советы ИИ не заменяют визита к врачу, и что решение о лечении может принимать только специалист.