24 ноября 2026, 11:34

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Расшифровку свыше 142 тысяч анализов получили жители Московской области с помощью сервиса с искусственным интеллектом. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.





Сервис доступен в мобильном приложении «Добродел Здоровье». Его запустили в феврале текущего года.





«Результаты анализов отображаются в приложении «Добродел Здоровье» практически сразу после внесения в систему. Там же можно получить расшифровку. Сервис на основе искусственного интеллекта помогает пациентам быстро разобраться в показателях и даёт рекомендации на основании полученных результатов», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.